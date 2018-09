Slachtoffers aanslag Boston herdacht

De korte ceremonie werd bijgewoond door gouverneur Deval Patrick van de staat Massachusetts, waarvan Boston de hoofdstad is, en burgemeester Martin J. Walsh. De aartsbisschop van Boston, kardinaal Sean O'Malley, las een kort gebed voor, waarna een doedelzakblazer Amazing Grace speelde. Bij de plaatsen waar de bommen afgingen, werd een krans gelegd.

Ook president Barack Obama herdacht de aanslagen. Hij prees in Washington „de ongelooflijke moed” en „het leiderschap van veel inwoners van Boston”, die bij het reddingswerk hielpen. „Wij weten dat de beelden die het meest zijn blijven leven, niet die van de rook en chaos waren, maar die van het medeleven, de goedheid en de kracht”, zei de president.

De explosies leidden tot een klopjacht op twee broers die van de aanslag werden verdacht. Tamerlan Tsarnajev kwam om het leven in een vuurgevecht met de politie in Watertown in de buurt van Boston. Ook de agent Sean Collier kwam om. Tamerlans broer Dzjochar werd aangehouden en zit vast. Hij kan tot de doodstraf worden veroordeeld.

Maandag wordt de marathon opnieuw gelopen. In verband met de aanslagen vorig jaar heeft de politie strenge veiligheidsmaatregelen genomen. De stad verwacht een recordaantal van 36.000 lopers en honderdduizenden bezoekers.