Jongeren met beperking zijn eenzaamheid beu: ’Ze mogen grappen maken over mijn onhandige lichaam’

Premium Buitenland

Ouders blijven voor hun Archie vechten

Archie Battersbee, een 12-jarige jongen uit Southend in Oost-Engeland, is sinds eind mei hersendood. Artsen besloten dat er een einde aan zijn behandeling moet worden gemaakt, wat volgens rechters een rechtmatige beslissing is. Zijn ouders blijven daartegen vechten.