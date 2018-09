'Korpschef maakte onderzoek misbruik stuk'

Dat bleek dinsdag uit de verklaring van voormalig politieman Emile Broersma. Hij trad op als getuige in de civiele zaak rond oud-topman van justitie Joris Demmink. Ook hij was onderwerp van onderzoek in de misbruikzaak. Dat gold ook voor de hoofdofficieren Jan Wolter Wabeke en Henk Wooldrik.

Broersma kreeg als leider van een bijzonder, landelijk opererend observatieteam informatie te verzamelen over de vier verdachten. Dat onderzoek werd na een paar dagen alweer afgeblazen, omdat de zaak „stuk“ was, aldus Broersma. Later hoorde hij waardoor het project was gestrand. „De dienstleiding vond het erg ingewikkeld dit onderzoek naar bazen te doen”, zei de getuige. Tot een daadwerkelijke observatie is het niet gekomen.

De namen van de hoge officieren zijn al eerder door getuigen in de Demminkzaak genoemd. Zij spraken over het zogeheten Rolodexonderzoek, dat vanuit de politie en het Openbaar Ministerie in Amsterdam was opgezet. VU-professor Ger van R. was daarvan het middelpunt.