Twitteraars gaan los op KLM om borstvoedingstweet

De Amerikaanse Shelby Angel riep moeders zondag op om niet met KLM te vliegen als zij borstvoeding geven. Zij vloog vorige maand van San Francisco naar Amsterdam met haar 1 jaar oude kind, toen ze een hoog oplopende discussie kreeg met een stewardess die vroeg of zij zich wilde bedekken tijdens het voeden. Angel weigerde en zei dat haar kind daar absoluut niet tegen zou kunnen. Volgens haar had niemand geklaagd en was het alleen de stewardess die er problemen mee had.

Op de vraag wat het beleid is van de luchtvaartmaatschappij rond borstvoeding op hun vluchten, antwoordde KLM in een tweet het volgende: „Borstvoeding is toegestaan op KLM-vluchten. Om ervoor te zorgen dat al onze passagiers van alle achtergronden zich comfortabel voelen aan boord, kunnen we een moeder vragen om zichzelf te bedekken tijdens de borstvoeding, mochten andere passagiers zich hierdoor beledigd voelen.”

Het schijnbaar redelijke verzoek van KLM komt de luchtvaartmaatschappij toch te staan op woedende reacties. Het zou normen en waarden uit een ver verleden hanteren, aanhangers van de islam onterecht tegemoet komen en vrouwen belemmeren om te voorzien in een primaire levensbehoefte van hun kind, zo is op te maken uit de reacties op Twitter.