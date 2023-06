Bijna 80 migranten omgekomen bij bootongeluk Griekenland

Ⓒ ANP / EPA

ATHENE/PYLOS - Het dodental van het bootongeluk in Griekenland is volgens de kustwacht opgelopen tot 78. Aan boord van het schip waren migranten. Een deel van de opvarenden kon uit de zee gered worden. Het is het dodelijkste bootongeluk in Griekse wateren van het jaar. Eerder werden 59 dodelijke slachtoffers geteld.