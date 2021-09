Premium Het beste van De Telegraaf

Veerkracht als wapen in oorlog tegen terreur VS niet langer enige superpower die iedereen wil oplegt

Mensen worden na de ineenstorting van de torens in New York door een brandweerman in veiligheid gebracht. Ⓒ REUTERS

Terreur werd niet uitgevonden op 11 september 2001 en is daarna in een ’war on terror’ niet uitgeroeid, maar de bewering dat de aanslagen in de VS die aan bijna 3000 mensen het leven kostte de wereld veranderde, heeft de tand des tijds wel overleefd. Al lijken oude tijden weer te herleven nu de Taliban de macht weer hebben gegrepen in Afghanistan.