Minnares kost Britse Jaap van Dissel baan

De krant The Telegraph onthulde dat de wetenschapper zijn „getrouwde geliefde” op bezoek had laten komen tijdens de lockdown. Volgens de krant deed hij dat terwijl hij het „publiek voorlicht over het belang van sociale afstand.”

Ferguson heeft inmiddels zijn spijt betuigd en spreekt van een inschattingsfout. „Ik betreur het ten zeerste dat ik de duidelijke boodschappen rond het voortdurende belang van sociale afstand heb ondermijnd.”

De wetenschapper had zelf een besmetting met corona opgelopen en was twee weken in quarantaine geweest. „Ik heb gehandeld in de veronderstelling dat ik immuun was.”

De huidige maatregelen in het Verenigd Koninkrijk die verspreiding van het coronavirus moeten tegengaan, gelden tot 7 mei. Premier Boris Johnson presenteert donderdag plannen voor het versoepelen van de maatregelen.