Tbs en vier jaar gevangenis voor het gijzelen, verkrachten en mishandelen van ex-vriendin

David C. leerde de kwetsbare vrouw kennen via Facebook. Ze zat in een Blijf van mijn Lijfhuis in Zwolle nadat ze was ontsnapt uit een eerdere gewelddadige relatie. David C. leek haar „lichtpuntje.” Dat duurde niet lang.

Op 3 januari van dit jaar belde de vrouw overstuur aan bij een overbuurvrouw. Ze vertelde dat David C. haar sinds 16 december vasthield in zijn woning, haar meermalen verkrachtte en mishandelde. Ze had blauwe plekken, een brandwond aan haar hand en sporen van uitgedrukte sigaretten op haar benen.

David C. is eerder veroordeeld voor het bijna doodsteken van een andere ex. In totaal vier vrouwen deden al eerder aangifte tegen hem van mishandeling, bedreiging en gijzeling. Omdat het gevaar voor herhaling groot wordt geacht, legde de rechtbank David C. ook tbs met dwangverpleging op.