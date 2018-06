Gratis veiligheidsscan voor ondernemers

Vanaf 15 april gaat namelijk de Aanpak Veiligheid Kleine Bedrijven weer van start. Het ministerie heeft hier wederom budget beschikbaar voor gesteld. Kleine bedrijven krijgen zo de mogelijkheid om gratis een veiligheidsscan uit te voeren. Op basis hiervan wordt een advies op maat uitgebracht en kunnen deze bedrijven investeren in maatregelen om de veiligheid in hun bedrijf te verbeteren. De helft van deze investering wordt vergoed vanuit de nieuwe Aanpak Veiligheid Kleine Bedrijven, tot een maximum van duizend euro.

Uit de evaluatie van de voorgaande editie bleek dat bij meer dan 80% van de ondervraagde ondernemers de veiligheidsscan heeft bijgedragen tot een beter inzicht in de veiligheidssituatie van hun bedrijf. 82% was tevreden over de kwaliteit van de pakketten met veiligheidsmaatregelen.

De aanpak wordt uitgevoerd door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). Vanaf morgen kunnen kleine ondernemers (maximaal 5 vestigingen, met ieder maximaal 10 fte´s) zich aanmelden voor de gratis veiligheidsscan via www.ccv-veiligondernemen.nl.