Voor de tweede keer zwangere vrouw in België overleden aan corona

De zwangere vrouw -haar naam of leeftijd is niet vrijgegeven- was opgenomen op de afdeling intensieve zorg omdat haar toestand snel achteruitging. Hoe lang ze zwanger was, wordt om privacyredenen niet vrijgegeven. Ook niet in welk ziekenhuis ze stierf.

Haar overlijden is intussen wel bevestigd door de Brusselse gezondheidsinspectie, meldt Nieuwsblad.

Viroloog Steven Van Gucht van Sciensano zegt dat het de tweede zwangere vrouw in België is die aan Covid-19 sterft. „Het eerste geval was een relatief oudere vrouw van boven de 45 jaar die zwanger was en besmet raakte.”

„Er zijn intussen al enkele tientallen jonge mensen overleden aan het virus. Maar meestal waren er onderliggende aandoeningen”, zegt Van Gucht.

Vaccineren

Dat er een verhoogd risico is door Covid-19 tijdens de zwangerschap, is al langer bekend. „Zwangerschap verhoogt het risico op een zwaarder ziektebeeld bij de moeder en op vroeggeboorte bij de baby”, zegt Van Gucht. Het risico op opname en overlijden blijft evenwel nog altijd veel lager dan bij oudere personen of mensen met onderliggende aandoeningen.

Hoeveel zwangere vrouwen in ons land intussen al besmet raakten met Covid-19, is niet bekend. De Brusselse gezondheidsinspectie zegt wel dat er twee weken geleden tien zwangere vrouwen met Covid-19 op de intensieve zorg van verschillende Brusselse ziekenhuizen lagen. Voor Vlaamse ziekenhuizen zijn er geen cijfers. Het UZ Brussel zegt dat ze al zwangere vrouwen hebben opgenomen die besmet waren. Maar meer details kunnen ze niet geven.

Onderliggende aandoeningen die kunnen optreden tijdens de zwangerschap zijn hypertensie of zwangerschapsdiabetes, zeggen gynaecologen.

Eerder beslisten de verschillende ministers van Volksgezondheid bij de zuiderburen dat zwangere vrouwen toegevoegd worden aan de groep van mensen die eerst een vaccin tegen het coronavirus kan krijgen. Vanaf 4 mei kan hun huisarts hen laten toevoegen aan de prioritaire lijst. Van Gucht: „Tot voor kort werd een vaccin niet standaard aangeraden voor zwangere vrouwen, maar de ideeën daarover zijn recent gewijzigd. Zwangerschap wordt intussen wel als een complicerende factor beschouwd. In vergelijking met hun niet-zwangere leeftijdsgenoten lopen deze vrouwen een verhoogd risico op ziekenhuisopname, opname op intensive care, beademing en ook op overlijden. Het vaccin vormt ook geen risico als je een zwangerschapswens hebt of borstvoeding geeft.”

De viroloog vermoedt ook dat de vrouw die nu overleden is nog niet gevaccineerd was. „Dat zou me verbazen, tenzij ze een gezondheidswerker was”, klinkt het.

Baby gered

In Esch-sur-Alzette (Luxemburg) stierf eerder deze maand ook al een zwangere vrouw. Zij was 35 jaar en uit Brazilië afkomstig. De aanstaande mama raakte besmet met het coronavirus en stierf in haar slaap.

Exact een jaar geleden stierf de Britse verpleegster Mary Agyeiwaa Agyapong (28). Ze werkte in een Londens ziekenhuis waar ze zelf werd opgenomen met zware coronasymptomen. Uiteindelijk stierf ze. Haar baby kon wel gered worden en werd naar de mama genoemd.