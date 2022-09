Opnieuw aanhoudingen bij protesten tegen mobilisatie Rusland: ’Wij zijn geen kanonnenvlees!’

De betogingen zijn onder meer in steden in het uiterste oosten van het land, zoals Novosibirsk, Tomsk en Irkoetsk. De actievoerders lopen met borden met daarop teksten als ’wij zijn geen (kanonnen)vlees’. Er stonden zaterdag ook betogingen in Moskou en Sint-Petersburg gepland. Meer dan zevenhonderd mensen zijn opgepakt, aldus OVD-Info.

De Russische burgerrechtenorganisatie meldde na betogingen tegen de mobilisatie woensdag dat in 38 steden in totaal al 1386 mensen waren opgepakt. Vooral in Sint-Petersburg (541 arrestaties) en Moskou (509 aanhoudingen) zou zijn gedemonstreerd tegen de beslissing van Poetin om 300.000 reservisten op te roepen. Die operatie zou chaotisch verlopen en ook uit onverwachte hoek op kritiek stuitten. „Aangekondigd was dat soldaten tot 35 jaar konden worden gerekruteerd. Oproepen gaan naar veertigers. Ze maken mensen gek, alsof het met opzet gebeurt, uit kwaadaardigheid. Het lijkt alsof ze zijn gestuurd door Kiev”, foeterde Russia Today-chef Margarita Simonian op haar Telegram-account.

Op sociale media in Rusland circuleren berichten over mensen zonder enige militaire achtergrond die toch een oproep hebben gekregen. Hetzelfde geldt voor te oude of chronisch zieke reserveofficieren.

Ook het hoofd van de mensenrechtencommissie van het Kremlin, Valeri Fadejev, heeft het leger bekritiseerd voor de mobilisatie van reservisten die moeten gaan vechten in Oekraïne. Hij riep de Russische minister van Defensie Sergej Sjojgoe op een eind te maken aan de nietsontziende manier waarop veel rekruteringsbureaus in het land te werk gaan. Zelfs mannen die geen enkele ervaring hebben met de gewapende strijd kregen het bevel hun dienstplicht te vervullen, in tegenstelling tot Poetins eerdere woorden.

De leider van de Siberische republiek Jakoetië, Aisen Nikolajev, gaf toe dat er fouten zijn gemaakt. „Er zijn reservisten ten onrechte onder de wapenen geroepen, zij moeten worden teruggestuurd. Daaraan wordt al gewerkt”, zei hij.