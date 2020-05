Man betrapt met nep-sirene in auto

De agent gaf de bestuurder een stopteken, maar die werd genegeerd en de man ging er vandoor. Al snel werd zijn voertuig aangetroffen. Na doorzoeking bleek het om een imitatie-kit te gaan, wat een sirenegeluid kan produceren. Ook werden een laserpen, een zakmes en een taser aangetroffen.

De eigenaar is aangehouden. „Een taser mag men niet in het bezit hebben, behalve personeel van de politie dat door de minister is aangewezen om een taser te dragen. Ook de laserpen was dusdanig krachtig dat men dit niet in het bezit mag hebben.” Daarnaast is het verboden om op de openbare weg dergelijke geluidssignalen te laten horen.