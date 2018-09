Kruip eens uit een ei

Vlakbij Antwerpen

Zo'n dertig kilometer buiten Antwerpen kun je met z'n tweeën slapen in de BLOB VB3. Het ei is ontworpen door Belgische architecten en nu onderdeel van de kunstverzameling van de Verbeke Foundation. Hun expositieruimte bevindt zich midden in de natuur: perfect voor een paaswandeling dus! Een overnachting kost 180 euro en boek je via wimdu.nl (minimaal drie nachten).

Veluwse bossen

Op camping 't Schinkel in Hoenderloo kun je met z'n vieren (twee volwassenen en twee kleine kinderen) slapen in een draken-ei. In het ei staat een groot, eivormig bed en een klein bankje. Niet veel, maar op het terrein is er een gemeenschappelijke huiskamer, met net iets meer ruimte. Douchen doe je in het badhuis.

De Alpen

In de bergen zijn ook slaapeieren te vinden. Ga je voor super-de-luxe? Slaap dan in dit gouden ei in het Zwitserse Graubunden. Het InterContinental hotel in Davos heeft - naast 216 prachtige kamers met uitzicht op de Alpen - ook verschillende restaurants, bars, een fitness en een spa.