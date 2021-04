Lenteachtig weer met Koningsdag

De ochtend start nog wel fris, in de nacht kan het hier en daar nog vriezen. In de loop van de dag wordt het warmer, met temperaturen van 13 graden in het noorden tot 17 graden in het zuiden. De zon schijnt volop, het noorden en noordwesten krijgt te maken met meer bewolking.

Ook woensdag lijkt een mooie dag te worden met mogelijk 17 graden in het zuiden. Vanaf donderdag wordt het weer kouder en neemt de kans op buien toe.