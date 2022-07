Spaanse media: schietpartij in disco Marbella ruzie tussen drugsbendes

Het gaat om de 32-jarige vermeende schutter en een 26-jarige handlanger met wie hij wist te ontkomen. „De rechter zal bepalen wat er met de twee gebeurt: of ze in de gevangenis worden gezet of op vrije voeten komen”, zegt een politiewoordvoerder tegen De Telegraaf.

Na de schietpartij hielden de 32-jarige verdachte – die oorspronkelijk uit Tetuán zou komen – en zijn handlanger volgens Spaanse media een ambulance aan, waarbij ze het ambulancepersoneel bedreigden en eisten dat ze naar het Costa del Sol-ziekenhuis zouden worden vervoerd om de eerstgenoemde te laten behandelen aan zijn verwondingen.

’Uit disco gezet’

Het onderzoek naar wat er precies gebeurde die avond is nog in volle gang. De politie is nog altijd op zoek naar de man die voorafgaand aan het schietincident de 32-jarige verdachte aanviel met een mes. Volgens Spaanse media kan het gaan om een man die eerder de discotheek uit werd gezet, waarna hij rond een uur weer binnenkwam, de Nederlander aanviel en hem verwondde aan ’nek, voorhoofd, oog en rug’.

De Nederlander zou vervolgens het vuur hebben geopend. Een van de scenario’s waarmee de rechercheurs rekening houden, is dat de verdachte uit zelfverdediging schoot op zijn aanvaller, maar vanwege de verwondingen aan zijn oog miste. Daarbij zouden zijn kogels vier onschuldige omstanders hebben geraakt.

Twee van de vier slachtoffers van de schietpartij liggen nog altijd in het Costa del Sol-ziekenhuis in Marbella: een Ierse man van 32 jaar en een Marokkaanse vrouw van dezelfde leeftijd. Zij liep door de kogels verwondingen op aan haar buik en bekken en is inmiddels geopereerd. De politie zegt niet te weten of de twee slachtoffers de intensive care inmiddels hebben verlaten. Twee andere feestvierders in club Opium die eveneens werden geraakt door kogels, zijn dinsdag ontslagen uit het ziekenhuis – net als de vermeende schutter zelf.

’Ruzie tussen drugsbendes’

Hoewel de politie alle mogelijke scenario’s openhoudt, is het volgens de Spaanse krant La Vanguardia waarschijnlijk dat de ruzie er een was tussen rivaliserende drugsbendes. De ruzie brak uit in het vipgedeelte van de club, waar de reservering van een tafel – nog zonder drankjes – duizenden euro’s kost.

Een gemeentewoordvoerder van Marbella zei eerder van de week dat het gaat om een ’eenmalig incident’ en benadrukte dat Marbella ’een zeer veilige stad’ is. Een explosie van berichten die volgde op sociale media spreekt dat tegen: er werden onder meer berichten gedeeld van een incident waarbij een rover die een luxe horloge probeerde te stelen, het pistool greep van een politieman die hem wilde aanhouden. De dief probeerde de agent van dichtbij neer te schieten; dat mislukte omdat het pistool op de veiligheidsstand stond.

Het politiebureau van Marbella. Ⓒ ANP/HH

Ook inwoners weten wel beter: al jaren worden in en rond Marbella (internationale) maffiakopstukken opgepakt. Woensdagochtend nog berichtten lokale media dat de Belgische leider van een bende is opgepakt die zich bezighield met het witwassen van opbrengsten uit drugshandel. De bende verhandelde voor dat doel onder meer ’high end’ luxeauto’s.

Buren van beachclub Opium klagen al jaren over geluidsoverlast, gewelddadige incidenten en politieauto’s die af en aan rijden. Justitie onderzoekt ondertussen ook de geldigheid van de vergunningen van de beachclub, die volgens Spaanse media jarenlang als discotheek zou hebben geopereerd terwijl er alleen een vergunning was voor ’horeca zonder muziek.’ Het gemeentebestuur heeft gezegd dat Opium gesloten blijft totdat duidelijk is wat er zich in de nacht van zondag op maandag precies heeft afgespeeld.