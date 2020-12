Na veertig jaar: otter is terug in provincie Utrecht!

Het gaat in heel Nederland goed met de otter, aldus de Zoogdiervereniging, die 2021 heeft uitgeroepen tot Jaar van de Otter. „De otter is het succesverhaal van het herstel van wetlands en waterkwaliteit.” Op dit moment leven er ongeveer 450 otters in Nederland, na de herintroductie van het zoogdier in 2002 in Nationaal Park Weerribben-Wieden in Overijssel. Het dier is dit jaar van de Rode Lijst van ernstig bedreigde inheemse zoogdieren gehaald.

De otter verdween in 1988 uit Nederland door vervuiling van het water, afnemend leefgebied en jacht. Dat de otter het nu weer goed doet in Nederland, komt doordat ecosystemen zich overal herstellen. „Als de otter ergens kan leven, is de natuur daar vaak van goede kwaliteit”, aldus de provincie Utrecht.

De otterpopulatie heeft wel veel te lijden van drukke wegen. In 2019 werden 150 otters doodgereden. De Zoogdiervereniging gaat in het Jaar van de Otter strijden voor de aanleg van meer faunapassages, zodat otters en andere dieren veilig kunnen oversteken. Ook pleit de vereniging voor het gebruik van vistuig waarin otters niet kunnen verdrinken.