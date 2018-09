Nederlanders ontdekken massaal Rijksmuseum

Veel Nederlanders hebben het afgelopen jaar het Rijksmuseum voor het eerst bezocht of weer herontdekt na de opening vorig jaar april. Van de bezoekers zei 25 procent zelden of nooit in een museum te komen. In het openingsjaar trok het geheel herbouwde museum maar liefst meer dan 2,7 miljoen mensen. Dat zegt het Rijksmuseum maandag.