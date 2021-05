’Code rood op de Amsterdamse Wallen’

Burgemeester Halsema kreeg in 2018 nog een rondleiding van Cor van Dijk (rechts). De relatie is inmiddels flink bekoeld. Ⓒ Rene Bouwman

Amsterdam - Het is oorlog in het Wallengebied. Dat zegt Cor van Dijk, de baas van erotisch theater Casa Rosso en voorzitter van de ondernemersverenigingen in het Wallengebied. Hij is met 290 collega’s ’klaar met machtspolitiek van burgemeester Halsema’. De burgemeester wil met goedkeuring van de raad prostitutieramen, toeristen en overlast uit het historische stadshart terugdringen en onderzoekt andere een sekshotel buiten het Centrum.