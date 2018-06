Prijswinnaar all-inclusive reis naar Çesme bekend

Mevrouw Gabrielse uit Egmond aan den Hoef is de gelukkige winnares van deze prijsvraag, die we in samenwerking met Corendon hebben gehouden. Samen met haar dochter zal ze acht dagen (zeven nachten) verblijven in het viersterren Mi Playa Hotel.

Wij wensen mevrouw Gabrielse en haar dochter een fijne tijd toe.