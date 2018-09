Viagra-ijs valt in de smaak

Charlie Harry Francis stopte in elk bolletje 25 milligram Viagra. De meeste mannen met problemen down under krijgen zo'n 50 milligram voorgeschreven. Twee bolletjes Viagra-ijs zouden dus voldoende moeten zijn voor een mooie prestatie.

Mysterie

Francis zegt dat hij benaderd werd door een beroemdheid om het ijs, dat hij de naam 'Lick Me I'm Delicious' gaf, te ontwikkelen voor een feestje. ''Het was allemaal erg mysterieus en er moest een geheimhoudingsverklaring worden ondertekend zodat ik de naam van de opdrachtgever nooit zou onthullen. Alles wat ik mag zeggen is dat het ijs speciaal gecreëerd is voor het feest en iedereen erg blij was met het eindresultaat..'', aldus de ijsjesmaker tegenover Bristol Post.

Hij beleefde naar eigen zegen veel plezier aan het maken van het ijs, dat hij op smaak bracht met champagne, maar het inslaan van de nodige Viagravoorraad was wel 'een beetje vervelend'.

Francis ontwikkelde eerder al bijzonder ijs met smaken zoals bier, gebakken vis en rosbief.