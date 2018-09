Tom Coronel: ‘Deelname aan tweede WTCC-race onmogelijk’

Papieren

De Marokkaanse Honda-coureur Mehdi Bennani bleef kort na de start op het circuit in Marrakech met zijn Civic duwen tegen de achterkant van de Chevrolet Cruze van Coronel, die vanaf pole de koppositie pakte. “Door het aanhoudende contact verloor ik de controle en crashte tegen de betonnen omheining. Yvan Muller kon mij vervolgens met zijn Citroën niet meer ontwijken en reed vol in de achterkant”, zegt Coronel. Het gevolg is een schade die flink in de papieren loopt. “We rekenen op 200.000 euro. De complete auto is ‘banani’. Ook de monocoque is flink beschadigd. Zo’n nieuw chassis kost zonder motor al 430.000 euro.”

'Domme zet'

De actie van Bennani bleef niet ongestraft. “Mehdi wilde waarschijnlijk vlammen voor het thuispubliek, maar is daarbij echt te ver gegaan. Ik heb dit in mijn hele carrière nog nooit meegemaakt. Hij vertelde dat hij nog geremd had toen hij de Cruze raakte, maar de onboardbeelden spreken hem tegen”, zegt Coronel. “Hij zei nog sorry, maar daar heb ik helemaal niets aan. Het is gewoon een domme zet. Het kan niet wat hij deed.” De wedstrijdleiding gaf Bennani allereerst een drive-throughpenalty ‘wegens het veroorzaken van een botsing’ maar uiteindelijk werd hij toch gediskwalificeerd van de race. Niet door de crash, maar omdat zijn auto tijdens technische controle te licht was.

Logistiek

“Gezien de omvang van de schade is het onmogelijk om de Cruze klaar te hebben voor de race in Frankrijk, ook logistiek gezien. Woensdag is de auto in Barcelona, maar dan moeten we eigenlijk al richting Frankrijk voor de volgende race. Voor het herstel moeten we in Engeland zijn en daar liggen de monocoque's niet op voorraad. Bij de derde race op 3 en 4 mei in Hongarije ben ik weer van de partij. Dat staat vast, maar dit is gewoon heel erg jammer.”