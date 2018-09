Apotheker knoeit met uitleg

Zo’n gesprek is verplicht en apothekers kunnen het declareren.

Meer dan de helft van de mensen die in 2013 en de eerste maanden van 2014 een nieuw medicijn kreeg, werd niet of niet volledig geïnfomeerd over de werking, bijwerkingen en het medicatieoverzicht. De patiënt moet hiervoor wel betalen, al dan niet via het eigen risico.

Dat blijkt uit een eerste analyse van de resultaten van de meldactie Eerste Uitgifte van de Patiëntenfederatie Nederland, waaraan zo’n negenduizend mensen deelnamen.

Wettelijk verplicht

Apothekers zijn al heel lang verplicht om uitleg te geven over de werking van een nieuw medicijn als dat voor het eerst wordt voorgeschreven. Zorgverzekeraars kregen echter steeds vaker te horen dat hun klanten helemaal geen gesprek hadden gehad terwijl dit wel wordt gedeclareerd bij de zorgverzekeraar. Ook bij het uitschrijven van herhaalrecepten, terwijl daarbij geen uitleg hoeft te worden gegeven. De declaratiefouten hierover liepen in de vele tientallen miljoenen, zo werd eind vorig jaar bekend.

Vanwege die frauduleuze declaraties is de zorg die de apotheker geeft bij het verstrekken van een medicijn nu in tweeën geknipt: een bedrag voor het geven van het medicijn en een bedrag voor het geven van uitleg. Zo wordt voor de consument duidelijk wat ze voor het medicijn betalen en wat ze voor het uitleggesprek betalen. Mocht er geen uitleggesprek hebben plaatsgevonden en wordt dat wel gedeclareerd, kan de consument aan de bel trekken.