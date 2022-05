Maandag 16 mei LIVE | ’Oekraïense troepen bereiken Russische grens’

Een Oekraïense soldaat zoekt dekking in de regio bij Charkov. Ⓒ REUTERS

Ruim tachtig dagen wordt er nu gevochten in Oekraïne; tachtig dagen waarin grote delen van het land aan puin zijn geschoten en miljoenen Oekraïners huis en haard verlieten om een veilig heenkomen te zoeken. Volg in dit liveblog de laatste ontwikkelingen in Oekraïne.