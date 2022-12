Cobra wordt in slaapkamer vrouw (30) gegooid en ontploft: verliest gedeelte hand

Het 30-jarige slachtoffer was de bewuste dag, 22 november, rond 22.45 in de slaapkamer van haar huis in de Egbertstraat gaan kijken nadat ze lawaai had gehoord. Daar trof ze een kapot raam en op bed het explosief aan. Toen ze het oppakte en door het kapotte raam weer naar buiten wilde gooien, ontplofte het zware stuk illegaal vuurwerk. Ze raakte daardoor zo ernstig gewond dat ze meerdere keren geopereerd moest worden en weken in het ziekenhuis verbleef.

De politie is op zoek naar een groepje jongens dat die avond in de omgeving heeft gelopen. „Mogelijk hebben zij belangrijke informatie over deze gebeurtenis”, aldus de politie.