Premium Het beste van De Telegraaf

Russische raketaanvallen om luchtverdediging uit te putten Raakt Oekraïense luchtafweer door zijn raketten heen?

Door Mischa van Diepen Kopieer naar clipboard

De ravage in Dnipro na de Russische raketaanval. Ⓒ ANP

Kiev - Heel Oekraïne viel dit weekend over Oleksii Arestovytsj heen, de markante adviseur van het kantoor van president Zelensky. In een YouTube-programma praatte Arestovytsj zijn mond voorbij. De Russische raket die zaterdag volgens de autoriteiten in de stad Dnipro minstens 40 burgers vermoordde, was volgens hem mogelijk neergehaald door de Oekraïense luchtafweer en had zich daarna in het flatgebouw geboord.