'Keerpunt oorlog Syrië na militair ingrijpen'

De wending kan leiden tot verzoening in het land, zei Assad volgens het Syrische staatspersbureau SANA. Assads constatering komt op het moment dat activisten beweren dat tenminste 20 mensen zijn gedood toen vliegtuigen van het leger de stad Douma aanvielen.

Zaterdag beschuldigden de regering en oppositie in Syrië elkaar weer van een gifgasaanval. Vorig jaar vielen bij aanvallen met chemische wapens in Syrië honderden doden. Onder Amerikaanse druk stemde het Assad-bewind daarop in met de vernietiging van zijn hele arsenaal. Die wordt uit het land weggehaald en vernietigd onder toezicht van de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) in Den Haag.

De burgeroorlog heeft tot nu toe meer dan 150.000 levens geëist. Ook zijn miljoenen Syriërs ontheemd, omdat ze huis en haard hebben moeten verlaten voor hun eigen veiligheid.