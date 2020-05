LIVE | Eerste kappers al vlak na middernacht open

Kappers openen maandag weer de salons na weken van sluiting, maar in enkele salons in Brabant zetten ze al vlak na middernacht de schaar in de coronakapsels.

In Boxmeer ging de eerste knipbeurt naar de hoogste bieder van een veiling voor het goede doel. Het opgehaalde geld gaat naar de stichting Vrienden van het Maasziekenhuis.

Het Haaratelier in Den Bosch, de salon van de bekende haarstylist en visagist Mari van de Ven, wordt om middernacht heropend door de wethouder van economische zaken van Den Bosch. Medewerkers van het Jeroen Bosch Ziekenhuis krijgen korting.

Woensdag werd bekend dat kappers en andere contactberoepen als pedicures en schoonheidsspecialisten vanaf maandag weer aan het werk kunnen. Om aan de verwachte vraag te voldoen opent kapsalon Ploegmakers in Schaijk de eerste ’pop-up coronakapsalon’, vlakbij de bestaande zaak. „We werken normaal met zeventien mensen tegelijk in de salon, dan is het heel erg moeilijk om aan de anderhalve meter afstand te kunnen voldoen”, zegt kapster Sessie Ploegmakers, die daarom in korte tijd een lege winkelruimte ombouwde tot volwaardige kapsalon met stoelen, spiegels en wasbakken. De stoelen en spiegels staan in Schaik op minimaal twee meter afstand van elkaar. Markeringen op de grond geven de afstand aan en tussen de stoelen staan pvc-schermen.

Bekijk hier de live-blog van zaterdag.

De hoofdpunten van vandaag:

