Ontvoerders 15-jarige jongen gebruikten schuilnamen zoals in ’La Casa de Papel’

Door Mascha de Jong

Kort na de gijzeling in de Tweede Jan Steenstraat in Amsterdam werd de Fiat Talento van de verdachten vastgereden op de A27 bij het Utrechtse Groenekan. Ⓒ Caspar Huurdeman

Amsterdam - Voor de ontvoering van een 15-jarige jongen, die in een busje werd getrokken in de Amsterdamse Tweede Jan Steenstraat, is woensdag een nieuwe verdachte aangehouden. Bij elkaar worden nu zeven personen verdacht van de gijzeling op 10 januari.