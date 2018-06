Politiechef Donetsk stapt op

De politiechef van Donetsk is zaterdagmiddag opgestapt. Hij zegt dat hij toegeeft aan de druk van pro-Russische actievoerders in de belangrijke Oost-Oekraïense stad. Boven het regionale politiehoofdkwartier is de Oekraïense vlag neergehaald en vervangen door een separatistische vlag.