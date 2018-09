Homo's uit Marokko op Gay Pride

Het is dit jaar voor het eerst dat een Marokkaanse boot meevaart tijdens het evenement. Dat was voor het Amsterdamse stadsbestuur reden om vertegenwoordigers van de LBGT-community in Marokko uit te nodigen. Rayan (23), die in Marokko woont en een hoofdrol heeft in de docu I am Gay And Muslim, gaat zeker meevaren. ,,Ik wil laten zien dat je moslim en gay kunt zijn. Ik zal erop worden aangevallen, maar ik ben er klaar voor.''

In Marokko staat zes maanden tot drie jaar cel op homoseksuele handelingen. Vorig jaar nog kregen vier mannen variërend van vier maanden en drie jaar cel opgelegd. Ossel bezocht deze week Marokko en nodigde de LGBT’ers uit: ,,Of mensen mee willen varen is een persoonlijke afweging. Het is een publiek evenement, beelden kunnen tot in Marokko komen. Dat moeten ze zich realiseren. Dat was voor sommigen een reden om te zeggen: ik doe het niet.''

De Gay Pride is een internationaal evenement, benadrukt Ossel. Dus nodigt Amsterdam elk jaar internationale groepen uit; vorig jaar uit Kiev, een jaar eerder uit Sint-Petersburg. ,,Daar kunnen we iets van opsteken. En de Marokkanen hebben aangegeven dat ze moeite hebben zich te organiseren, dat ze behoefte hebben aan training. Daar kunnen wij weer in ondersteunen.”