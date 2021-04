Motie van treurnis om vroegtijdig vertrek troepen naar Afghanistan

Het vervroegde vertrek had een puur praktische reden, aldus Bijleveld. De militairen zouden oorspronkelijk op donderdag vertrekken, maar hun vlucht werd geannuleerd omdat er voor die datum ’op het laatste moment’ geen opvliegvergunning werd verstrekt, schreef Bijleveld woensdagavond. Er zouden geen andere vluchten beschikbaar zijn geweest waarmee de militairen op tijd zouden aankomen in Afghanistan. Daarom werd uitgeweken naar een Amerikaanse vlucht, die woensdagnacht vertrok.

Bekijk ook: Kamer mort over vervroegde uitzending militairen naar Afghanistan

De brief wekte de toorn van verschillende Kamerleden. Woensdagmiddag diende PvdA-Kamerlid Kati Piri een motie van treurnis in vanwege de rommelige gang van zaken rondom de vlucht naar Afghanistan, en kreeg een meerderheid van de Kamer achter zich. VVD en CDA steunde hem niet. Een motie van treurnis is symbolisch bedoeld om teleurstelling uit te spreken, en heeft dus geen praktische gevolgen.

Het beklag van de Kamer heeft geen consequenties voor de extra inzet bij de NAVO-missie. Formeel gezien hoeft de minister geen instemming of toestemming van de Kamer te hebben. Wel moet de Kamer vooraf geïnformeerd worden.

Zowel Bijleveld als minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok gaven donderdagochtend al aan de gang van zaken te betreuren, maar lieten weten dat er geen alternatief was om de militairen op tijd in het missiegebied rond Mazar-e-Sharif te krijgen. „Het is gewoon een nood breekt wet-situatie, hoe knullig ook”, zei Bijleveld tegen Kamerleden. Ze benadrukt dat de vlucht van de militairen plaatsvond, nadat de brief naar de Kamer verstuurd. Technisch gezien is de Kamer dus vooraf geïnformeerd.