Saoedi’s: Aanval ’lakmoestest’ voor de wereld

Volgens MBS moet „de wereld standvastig en daadkrachtig zijn” tegenover zulke aanvallen, aldus het staatspersagentschap van Saoedi-Arabië. Later vandaag zou het koninkrijk komen met ’materiële bewijzen’ wie er achter de aanval zit.

De Amerikaanse president Trump schreef in zijn beroemde ’locked and loaded’ tweet van afgelopen zondag al dat de VS moest wachten op de reactie van Saoedi-Arabië die hem zou meedelen „onder welke voorwaarden we verder kunnen”.

Die tweet zorgde voor boze reacties zowel onder Democraten als Republikeinen die stelden dat het buitenlandse beleid van de VS niet in Riyad wordt bepaald maar in Washington. Trump gooide later nog eens olie op het vuur door te stellen dat de Saoedi’s betrokken zullen zijn bij een eventuele reactie op de aanvallen „in ieder geval door het te financieren”. Wat de indruk wekte dat Trump het Amerikaanse leger als huurlingenleger wil inzetten.

Dergelijke irritaties gaan lang terug. Bij de eerste Golfoorlog in 1991 na de inval van Saddam Hoessein in Koeweit luidde de kritiek eveneens dat de Amerikanen een Saoedische oorlog uitvochten, zeker nadat Riyad 14 miljard dollar daarvoor overmaakte.

In 2010 gaf de toenmalige Amerikaanse minister van Defensie Robert Gates uiting aan die frustratie in een uitgelekt telegram aan zijn Franse collega: ’De Saoedi’s willen altijd de Iraniërs bevechten tot aan de laatste Amerikaan’. Een mening die destijds ook werd gedeeld door een New Yorkse vastgoedmagnaat.

Inmiddels is de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Pompeo gearriveerd in Riyad voor gesprekken met MBS. Pompeo geeft al laten weten dat zijn doel is „reacties te coördineren” tegen de Iraanse agressie met de Saoedi’s.

Voor Parijs is dat nog een stap te ver. De Fransen willen eerst zelfstandig kunnen bepalen wie er achter de aanvallen zitten en zijn dus niet bereid het woord van de Saoedi’s voor waar aan te nemen.