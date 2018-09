In vier dagen zesduizend migranten uit zee gered

De vluchtelingen zaten op meer dan 40 overvolle bootjes voor de kust van Sicilië en Calabrië, de zuidpunt van het Italiaanse vasteland. Het gaat om mensen uit onder meer Syrië, Eritrea, Somalië, Mali en Nigeria.

Na enkele scheepsrampen waarbij 600 mensen omkwamen is in oktober de Italiaanse reddingsoperatie Mare Nostrum begonnen. Sindsdien zijn al 20.000 mensen uit zee gehaald.

Het totale aantal mensen dat Italië dit jaar over zee heeft bereikt is 18.000. In heel 2013 ging het om bijna 43.000 mensen. De grootste groep, ruim 11.000 mensen, kwam uit Syrië.

Volgens de Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken Angelino Alfano staan in Libië 300.000 tot 600.000 vluchtelingen klaar om de oversteek te wagen. Hij eist meer hulp van de Europese Unie om het probleem aan te pakken.

„Je kunt niet zeggen: we hebben 80 miljoen euro aan Frontex gegeven; daarmee is het probleem opgelost”, aldus Alfano. Frontex is het EU-agentschap dat zich bezighoudt met de bewaking van de buitengrenzen van de EU.