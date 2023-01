SGP hekelt korten op krijgsmacht: ’Defensie moet paraat blijven’

Hoewel de SGP al jarenlang pleitbezorger is voor meer investeringen in de krijgsmacht, liep de partij vaak tegen een dichte deur. In 2014 is bepaald dat ieder NAVO-land jaarlijks twee procent van het bruto binnenlands product (bbp) uitgeeft aan defensie. „Nederland voldeed daar jarenlang niet aan. Daarom willen we dat percentage in de wet opnemen, dan is daar geen discussie meer over. Maar naast geld willen wij ook dat Defensie nu daadwerkelijk de spullen krijgt die nodig zijn”, zegt Stoffer.

SGP kamerlid Chris Stoffer. Ⓒ ANP / Peter Hilz

Eigen materiaal

Nederland heeft momenteel geen enkele tank in eigendom, maar heeft wel een leasecontract voor 18 tanks met Duitsland. Volgens de SGP’er moet Nederland weer eigen materiaal aanschaffen, waaronder minstens dertig tanks. „Ik wil niet gaan over de exacte invulling, dat moeten de Defensiespecialisten doen. Maar feit is dat we terug moeten naar een acceptabel niveau. De Nederlandse tankbataljons hebben door de loop van de jaren heen sterk gevarieerd in omvang, van 61 tanks in de jaren 80 tot 28 tanks per bataljon bij de opheffing van de laatste twee tankbataljons in 2011.”

Het Kamerlid heeft becijferd wat de aanschaf van zo’n 30 nieuwe tanks moet kosten. „Grofweg kosten de moderne tanks tussen de 5 en 15 miljoen euro. Laten we dus 10 miljoen aanhouden. Dan is het een investering van zo’n 300 tot 450 miljoen.” In zijn initiatiefnota hekelt Stoffer het feit dat na de Nederlandse krijgsmacht na de Koude Oorlog de ene na de andere bezuiniging en reorganisatie over zich heen kreeg. „Geld besparen werd iets wat in het merg van de organisatie kwam te zitten. Dit had ook gevolgen voor internationale defensiesamenwerking: dit werd vaak geboren uit schaarste.”

Stoffer wijst bovendien op rapporten van de NAVO, waaruit blijkt dat ook een 13e Lichte Brigade bij de Nederlandse krijgsmacht niet op orde is. „Het gebrek aan eigen tanks vormt een blijvende handicap. Een eigen tankcapaciteit behoort tot de kern van wat een land als Nederland zelfstandig moet kunnen leveren. Hoewel de samenwerking met Duitsland waardevol is in bijvoorbeeld opleiding en onderhoud, mag zij geen permanente vervanging vormen, en moet dit als aanvulling op eigen capaciteiten functioneren.”

’Geen taboes’

In het licht van de oorlog in Oekraïne heeft het Nederlandse kabinet al aangeven dat zij bereid is de zogeheten Leopard-tanks aan te schaffen en deze te doneren aan Oekraïense strijdkrachten. Hoeveel en wanneer deze zware wapens exact worden geleverd, is echter nog niet officieel gecommuniceerd. Een andere discussie die in Den Haag gevoerd wordt is het leveren van gevechtsvliegtuigen (F16’s) aan Oekraïne. Premier Mark Rutte zei vrijdag dat er op dit moment geen verzoek vanuit Oekraïne ligt om deze geavanceerde toestellen te leveren, maar de premier voegde wel toe dat er wat hem betreft ’geen taboes’ zijn.

Stoffer ziet echter graag ook dat de Nederlandse Defensie de materiaallijst snel op orde krijgt. „Er loopt ook nog een discussie over de vervanging van de Nederlandse onderzeeboten. Daarover wordt ook al jaren gesproken, al zit er nu iets meer schot in de zaak. Laten we ervoor zorgen dat de discussie over nieuwe tanks sneller wordt beslecht”, hoopt het Kamerlid.