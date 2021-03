Dominee Krimpense kerk kritisch op media, overheid en vaccineren: ’We zijn getreiterd en getergd’

De voorganger van de streng-christelijke gemeenschap is van mening dat de kerk „in een kwaad daglicht” is gesteld. Een verslaggever van de regionale omroep werd in zijn maag gestompt toen hij vragen stelde aan langslopende gemeenteleden. Die actie is breed veroordeeld, ook vanuit de christelijke wereld.

Kort complimenteerde zijn gemeente. „Het is ordelijk, zoals het nu is. Kosters hebben het goed geregeld. U zit op afstand, u houdt zich aan regels.” Om te vervolgen: „Er is eerst angst gezaaid. Zou u wel moed krijgen, vroeg ik mij af. De druk van de media is zo erg en u heeft het getrotseerd. Daar ben ik zo blij mee... ik ben zo blij dat u er bent.”

Ook keert de geestelijk leider zich tegen de virologen, meldt RTV Rijnmond. Dat zijn ’moderne waarzeggers en tovenaars’. Opvallend genoeg stelt hij ook dat ’heel ons land door de overheid in gevaar is gebracht door besmettingen die uitbreken’. „Dat heel veel mensen sterven door het vaccineren. Dat de dood wordt ingebracht en ondanks men weet dat het gebeurt, dat dit niet wordt verhinderd. We zijn niet veilig bij deze overheid.”

Bekijk ook: Christelijke partijen veroordelen geweld kerkgangers

Godsdienstvrijheid

Volgens de Nederlandse Grondwet heeft de overheid geen zeggenschap in religieuze instellingen. Het dringende advies vanuit de regering luidt met maximaal dertig mensen samen te komen, hoe groot het Godshuis ook is. De gemeente Krimpen aan den IJssel blijft een dringend beroep doen op de kerk om digitale diensten te houden in plaats van fysieke bijeenkomsten.