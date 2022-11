Rutte: ’Stapeling van klimaatplichten dreigt’

Rutte spreekt van een „gevoelige discussie.” Ondanks dat Nederland haar bijdrage voor klimaatmaatregelen in arme landen verhoogt van 1,2 naar 1,8 miljard euro per jaar, nemen ontwikkelingslanden er geen genoegen mee. Jaarlijks is al 100 miljard vanuit rijke landen toegezegd, maar nu vragen arme landen ook geld voor de klimaatschade die extreem weer zou veroorzaken.

„Er dreigt een beetje een stapeling te ontstaan van én de 100 miljard én schade en herstel”, aldus de premier, die wel ’gematigd optimistisch’ is over het slagen van de 27ste VN-klimaattop. „De vraag is even hoe kun je de dingen bij elkaar brengen op een manier dat het ook echt allemaal mogelijk is”, aldus Rutte.

’1.300 miljard per jaar’

Hoeveel extra geld erbij moet, weet niemand. Maar al op de vorige klimaattop in Glasgow zong een bedrag rond van 1.300 miljard per jaar. Een definitief akkoord over een nieuwe klimaatfinanciering is deze top waarschijnlijk een brug te ver. Wel ziet Rutte het als een opdracht voor de Egyptische top om „Afrika er echt bij te betrekken.”

In Sharm el-Sheikh praat Rutte onder meer met leiders van Oman en Namibië voor productie van groene waterstof voor Nederland. Later vandaag spreekt hij de vergadering van bijeengekomen VN-lidstaten toe. De oorlog in Oekraïne hangt volgens de premier „als een schaduw” boven de top. Niet alleen vanwege de noodzaak om meer steenkolen te verstoken maar ook door effecten op de wereldwijde voedselvoorziening.