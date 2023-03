Hoekstra: ik blijf, ook als CDA zwaar verliest

Verschillende peilingen wijzen erop dat het CDA bij de Provinciale Statenverkiezingen van volgende week harde klappen zal krijgen. En als dat gebeurt, zal Hoekstra zich daar ’elk deel’ van aanrekenen, zo zei hij. Toch zal hij er voor zichzelf dus geen consequenties aan verbinden: „Ik heb twee jaar geleden, toen ik aantrad, tegen het CDA gezegd: we bevinden ons in een lastige fase. Die gaat nog wel even duren en ik ga daar vast fouten in maken. We moeten dit met elkaar doen voor de lange termijn.”

Hoekstra gelooft dat de kiezer op lange termijn zal terugkeren bij het CDA: „De kiezer waardeert inhoudelijkheid en degelijke bestuurders”, stelt Hoekstra. „Daar heeft Nederland een schreeuwende behoefte aan.”

Hoekstra zei in het gesprek ook dat het CDA niet met partijen wil besturen die de rechtstaat ondermijnen. Daarmee doelt hij op PVV en FVD, partijen waar het CDA eerder wél mee samenwerkte, zowel in de landelijke politiek (in het kabinet Rutte I) als in provincies.