Australische cycloon iets afgezwakt

Verwacht wordt dat Ita in de loop van vrijdag in het noorden van de staat Queensland het vasteland zal bereiken. Het hart van de tropische storm lag rond negen uur Nederlandse tijd ongeveer 115 kilometer ten noordoosten van de stad Cooktown. In die stad was al sprake van harde wind en viel de stroom uit. Honderden inwoners hebben een goed heenkomen gezocht in speciale cycloononderkomens.

Dagelijks tijdens de lunch het laatste nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik