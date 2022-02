Premium Het beste van De Telegraaf

Kamer boos over biomassa-getreuzel: ’Nu stoppen!’ Weer 814 miljoen aan bossen in rook op

Door Edwin Timmer en Mike Muller Kopieer naar clipboard

Den Haag - Tweede Kamerleden zijn woest dat er vorig jaar opnieuw 814 miljoen euro subsidie is besteed aan het kappen en verbranden van bossen voor energie. Voor dat geld hadden ook alle huizen in Utrecht hoogrendementsglas kunnen krijgen, of elke Amsterdamse woning vloerisolatie.