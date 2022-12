Boze Belgische politie deelt maand geen verkeersboetes uit

Agenten zullen zelf beoordelen of ze een bekeuring moeten uitschrijven, zegt Carlo Medo van politievakbond NSPV op de Belgische Radio 1. Bij „de lichtere overtredingen” zullen zij „eerder verkeersopvoedkundig optreden.” Wie fout heeft geparkeerd zal bijvoorbeeld de vraag krijgen een andere plek te zoeken.

Woordbreuk

De politievakbonden willen de inkomstenstroom uit boetes naar de staatskas stilleggen uit woede over de „woordbreuk” van de regering. Die zou zich niet aan de afspraken houden over een loonsverhoging. Ook afspraken over het later ingaan van het pensioen, van op zijn vroegst 58 naar niet eerder dan 63 jaar, zou de werkgever eenzijdig hebben aangepast. „De politieke spelletjes op de kap van de politie moeten stoppen”, zegt Medo.

De boze bonden hopen „op de hulp van de publieke opinie”, maar broeden „als laatste redmiddel” ook op minder publieksvriendelijke acties. Zo willen ze in de aanloop naar Kerstmis meer alcoholcontroles uitvoeren, ook tijdens de spits. Ook kondigen ze stiptheidsacties rond vliegvelden aan.