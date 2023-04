Premium Het beste van De Telegraaf

’Verdachte van betrokkenheid bij dood coronapatiënten is verpleegkundige V.: werkte in drie ziekenhuizen’

Door Coen Berkhout Kopieer naar clipboard

De corona-afdeling B1 in het Wilhelmina Ziekenhuis Assen. Ⓒ Foto: Marcel Jurian de Jong

Assen - De verdachte die de politie maandag arresteerde voor betrokkenheid bij de dood van coronapatiënten in het Wilhelmina Ziekenhuis Assen, is de 30-jarige T. V. uit de gemeente Noordenveld. V. werkte bij meerdere ziekenhuizen in Noord-Nederland. Dat bevestigen meerdere bronnen aan Dagblad van het Noorden.