Rutte praat in Catshuis over avondklok

Zaterdag lekte al uit dat het OMT adviseert de basisscholen en kinderopvang dicht te houden tot het einde van de lockdown op 9 februari. Het OMT maakt zich zorgen over de Britse variant van het virus dat veel besmettelijker is.

Het kabinet heeft het OMT gevraagd te onderzoeken hoe effectief een avondklok is in de strijd tegen corona. Premier Mark Rutte vreest dat de avondklok mogelijk nodig is omdat de besmettingscijfers hoog blijven en de Britse variant zijn intrede heeft gedaan.

Weerstand

In de Tweede Kamer is veel weerstand tegen invoering van de avondklok, ook in de coalitiepartijen. Verder zijn er zorgen over de handhaving. De politiebonden voorzien grote problemen bij de handhaving van de maatregel.

De afgelopen tijd lijkt het begrip in de Kamer voor de mogelijke invoering van de „ingrijpende maatregel” te groeien.

Steunpakketten bedrijfsleven

Verder wordt er gesproken over uitbreiding van de steunpakketten voor het bedrijfsleven en vooral de hardst getroffen sectoren. Daar wil het kabinet volgende week mee naar buiten komen, is de verwachting.

Het is voor het eerst dat het kabinet in demissionaire toestand spreekt met onder anderen Jaap van Dissel van het RIVM en Pieter-Jaap Aalbersberg, de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) is er ook bij als de tijdelijke vervanger van de afgetreden minister Eric Wiebes van Economische Zaken.