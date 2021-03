Ophef om ’bizar’ vuurwerk bij gevangenis: ’Gelukkig geen Cobra’s om bijnaam eer aan te doen’

Binnenland

Tramschutter Gökmen T. steekt in op gevangenisbewaarder

Tramschutter Gökmen T. heeft woensdag een bewaarder in de terroristenafdeling van de Rotterdamse gevangenis De Schie in zijn gezicht en nek gestoken. Het slachtoffer raakte lichtgewond en is in het ziekenhuis behandeld. Een woordvoerder van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) bevestigt dat de be...