Auto met inzittende te water in IJssel

Drukte langs de IJsselkade nadat daar een auto met een inzittende in het water werd ontdekt. Ⓒ News United / Rens Hulman

ZUTPHEN - In Zutphen is woensdagavond een auto met een inzittende te water geraakt. Het voertuig belandde volledig onder water aan de IJsselkade. De persoon die in de auto zat, is door de brandweer uit het water gehaald en aan de ambulancedienst overgedragen. Hoe het slachtoffer eraan toe is, is nog niet bekend.