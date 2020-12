Vrouw overleden na val met auto in IJssel

Drukte langs de IJsselkade nadat daar een auto met een inzittende in het water werd ontdekt. Ⓒ News United / Rens Hulman

ZUTPHEN - De bestuurster van een auto die woensdagavond in Zutphen te water raakte, is overleden. Dat meldt de politie op Twitter. De identiteit van het slachtoffer wordt nog onderzocht. Het is nog een raadsel hoe het voorval heeft kunnen gebeuren.