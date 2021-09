Rutte over vertrek Kaag: ’Een groot verlies voor Nederland’

„Ik vind het verschrikkelijk”, zegt Rutte donderdagavond kort na het opstappen van Kaag, nadat een Kamermeerderheid een motie van afkeuring tegen haar heeft gesteund. „Ik kan er alleen maar met respect kennis van nemen.”

„Ik vind het erg omdat de samenwerking tussen ons in het kabinet heel prettig was, ook al maakten we in de formatie niet altijd haast”, ziet Rutte ook in dat hij en Kaag in de rollen van partijleiders niet heel voortvarend samenwerken. „Ik weet niet wat dit voor de formatie betekent”, voegt hij daaraan toe.

Verlies

„Dit is voor Nederland een groot verlies”, zegt Rutte. Hij noemt de motie van afkeuring een ’serieuze tik van de Kamer voor het kabinet’: „We beschouwen dit als bevel om werk te maken van de verdere evacuatie.”

Dat de ook op een motie van afkeuring getrakteerde minister Bijleveld (Defensie) wel aanblijft, zegt Rutte wel te begrijpen: „Ik begrijp het staatsrechtelijk ook dat Bijleveld niet vertrekt.” De VVD-leider bleef zelf begin april ook aan nadat de hele Kamer, behalve de VVD zelf, een motie van afkeuring tegen hem steunde na de ’functie elders’-gate.