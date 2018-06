Klacht tegen bedrijf dat alleen Hollanders wil

'Wij zijn een Hollands bedrijf met Nederlandse werknemers', luidt de laatst zin van de advertentie voor glazenwassers, schoonmakers en schilders die Budget Cleaning Brabant onlangs plaatste in een aantal kranten. Op Facebook verduidelijkt het schoonmaakbedrijf nog maar eens: ,,Voor onze nieuwe locatie zijn altijd op zoek naar de beste werknemers van HOLLANDSE bodem!"

Eigenaar Wesley de Laat (30) vindt het zijn goed recht om alleen autochtonen aan te nemen, zo zegt hij in de Volkskrant. ,,Ik mag zelf bepalen wie voor mij werkt. Of het nou Polen zijn of Turken, Marokkanen of Bulgaren, het zijn geen Hollanders."

De Laat ligt er dan ook niet wakker van dat er een klacht is binnengekomen bij het discriminatiemeldpunt. ,,Ik nodig die mensen niet uit voor een gesprek, dus ik geef ze ook geen valse hoop." In feite doet hij ook niets verkeerd, zeggen ze bij het meldpunt. De zin in de advertentie kan gezien worden als een feitelijke mededeling. ,,De lezer kan zelf bepalen wat hij daar mee doet", legt medewerkster Mary Orgelist van het meldpunt uit. Pas als het bedrijf daadwerkelijk iemand afwijst op basis van afkomst, is sprake van discriminatie. Het Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam vindt evenwel dat de eigenaar moet worden aangesproken op de advertentie.

Voor een vestiging in Rotterdam is Budget Cleaning overigens wel op zoek naar allochtonen. ,,Wij willen die mensen een kans geven bij ons te werken in plaats van de criminaliteit in te gaan", zegt De Laat. In Brabant ligt dat anders, daar zitten volgens hem genoeg talentvolle autochtonen werkloos thuis.

