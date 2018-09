Kabinet: downloaden per direct verboden

Het hof tikte Nederland donderdag stevig op de vingers over de lakse regels voor het downloaden van een film of lied voor privégebruik. Nederland moet veel beter de auteursrechten beschermen, aldus de Europese rechters.

Voor het ministerie van Justitie zijn de gevolgen van de uitspraak kraakhelder. ,,Dat betekent dat het downloaden uit illegale bron per direct is verboden", aldus woordvoerder Wiebe Alkema tegen techsite Tweakers.

De wet hoeft ook niet te worden aangepast voor het downloadverbod, want er was helemaal geen wet die het downloaden uit illegale bron expliciet toestond. Nederland maakte tot nu toe geen onderscheid tussen kopieën voor privégebruik die zijn gemaakt uit geoorloofde bronnen en kopieën gemaakt uit nagemaakte of vervalste bronnen. De thuiskopieheffing compenseert de makers van dit werk voldoende, was altijd de opvatting. Maar het Europese Hof van Justitie is het daar dus mee oneens. De regeling moedigt zelfs het verspreiden van nagemaakte of illegale werken aan, aldus het hof. Daardoor daalt bovendien de verkoop van auteursrechtelijk beschermde werken.

De uitspraak volgde naar aanleiding van de ruzie tussen de Stichting de Thuiskopie en een aantal importeurs en fabrikanten van blanco cd's en andere opslagmiddelen. Die laatsten vinden dat bij het berekenen van de hoogte van de thuiskopievergoeding geen rekening mag worden gehouden met de schade die ontstaat door het kopiëren uit een zogeheten ongeoorloofde bron, waarbij het auteursrecht wordt geschonden. Zij hebben nu dus gelijk gekregen.

Particulieren die thuis een filmpje of cd downloaden hoeven niet direct bang te zijn dat ze worden aangepakt. De aanpak wordt geen strafrechtelijke aangelegenheid, maar een civielrechtelijke. De overheid gaat er dus niet zelf achteraan, maar de rechthebbenden moeten voor zichzelf opkomen via bijvoorbeeld de Stichting Brein (Bescherming Rechten Entertainment Industrie Nederland).

Stichting Brein stelt dat het haar pijlen op 'illegale handelaren' blijft richten; dat beleid blijft volgens de organisatie onveranderd.