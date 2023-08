Onderzoek naar doodslag na fatale brand in Frans vakantieverblijf

Lokale aanklagers hebben het onderzoek overgedragen aan collega’s in Parijs. De aanklagers in de Franse hoofdstad zullen proberen te achterhalen waardoor de brand precies is veroorzaakt en of er sprake is van strafrechtelijke aansprakelijkheid.

Bekijk ook: Elf doden door brand in onderkomen voor gehandicapten in de Elzas

Bij de brand van woensdag kwamen elf mensen om het leven. Het vakantieverblijf was deze zomer gehuurd voor volwassenen met leerbeperkingen en begeleidend personeel. De brand brak uit toen er nog mensen sliepen. Er waren op dat moment 28 mensen in het pand. De groep op de begane grond kon wegkomen, terwijl de gasten op de eerste verdieping vast kwamen te zitten.

President Emmanuel Macron heeft de brand in Wintzenheim omschreven als een „tragedie.” De brand was de dodelijkste voor Frankrijk sinds 2016, toen veertien mensen stierven bij een brand in een café in Rouen.