’Zorgmedewerkster verdacht van het niet toedienen van medicijnen’

De medicijnen werden eind 2019 aangetroffen in een opslagruimte van een bekende van de vrouw. Toen die ontdekte wat er in de tassen zat, waarschuwde ze de leiding van De Bieslandhof. Die deed direct aangifte. Er volgde een huiszoeking bij de verdachte. Ook daar werd medicatie gevonden van De Bieslandhof en van Dekkersduin.

Motief

De verdachte is aangehouden en verhoord. Zij bekende de medicijnen te hebben achtergehouden. Haar motief is op dit moment niet duidelijk. De voorlopige verdenking luidt onder meer opzettelijke benadeling van de gezondheid. De verdachte heeft sindsdien niet meer in de zorg gewerkt.

Het OM probeerde in het strafrechtelijk onderzoek samen met rechercheurs van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd per cliënt te achterhalen of het achterhouden van de medicijnen gezondheidsschade of lijden heeft veroorzaakt. Op basis van deze inventarisatie heeft het OM in Den Haag besloten nader onderzoek te doen naar zes cliënten. De medische dossiers van de andere getroffenen vraagt het OM niet op, omdat de gevolgen voor die groep waarschijnlijk minder ernstig waren.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd doet onderzoek naar hoe dit heeft kunnen gebeuren bij de beide zorginstellingen.